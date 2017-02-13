Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/28757741/
13 февраля 2017, 15:40 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Степаненко вернулся в общую группу «Шахтёра» перед матчем с «Сельтой»

Полузащитник «Шахтёра» Тарас Степаненко вернулся в общую группу и готов помочь своей команде в матче 1/16 финала Лиги Европы с «Сельтой».

«Факундо Феррейра и Вячеслав Танковский восстанавливаются после повреждений и работают по отдельной программе. Тарас Степаненко уже тренируется в общей группе. “Шахтёр” перешёл на режим одной сессии в день и теперь больше времени уделяет восстановительным процедурам и теоретическим занятиям», — информирует сайт «горняков».

Первый матч между «Сельтой» и «Шахтёром» состоится 16 февраля в Испании, ответная игра пройдёт на Украине 23 февраля.

Шахтер Д
Новости Матчи Состав Статистика
Сельта
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Еще 7 новостей  Все новости
30 января

Как выглядят стадионы за 500 дней до старта чемпионата мира (фото, видео)

Исполнительница гимна РФ: после такого казуса на ЧМ-2017 пошла плакать в туалет

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России