Гётце не полетел с «Боруссией» Д на матч 1/8 финала ЛЧ с «Бенфикой»
Полузащитник Марио Гётце остался дома, в то время как дортмундская «Боруссия» вылетела на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с лиссабонской «Бенфикой».
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Гётце некоторое время не играл
Между тем «Боруссии» в Лиссабоне помогут Марсель Шмельцер и Лукаш Пищек. Оба футболиста восстановились после травмы и готовы сыграть. Всего в Португалию отправился 21 игрок.
Матч «Бенфика» — «Боруссия» состоится 14 февраля. Начало — в 22:45 мск.
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