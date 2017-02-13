УЕФА дисквалифицировал игрока «Шахтера»
Полузащитник Тарас Степаненко не поможет донецкому «Шахтеру» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против испанской «Сельты»
из-за наказание от УЕФА.
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Видимо, что-то случилось...
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В поединке 5 тура группового этапа против «Коньяспора» главный тренер дончан Паулу Фонсека при счете 4:0 выпустил Степаненко на поле на 80 минуте, сообщает «РБК-Украина».
Игрок сделал все для получения желтой карточки, которая была для него третьей.
Это означало, что футболист пропустит последний поединок с «Брагой», который не имел турнирного значения, но в
В результате УЕФА
Фото: «РБК-Украина».
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