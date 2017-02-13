УЕФА дисквалифицировал игрока «Шахтера»

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В поединке 5 тура группового этапа против «Коньяспора» главный тренер дончан Паулу Фонсека при счете 4:0 выпустил Степаненко на поле на 80 минуте, сообщает «РБК-Украина».

Игрок сделал все для получения желтой карточки, которая была для него третьей.

Это означало, что футболист пропустит последний поединок с «Брагой», который не имел турнирного значения, но в плей-офф ему уже не будет угрожать перебора желтых карточек.

В результате УЕФА из-за махинации «Шахтера» дисквалифицировал Степаненко за умышленную попытку использовать регламент соревнований в своих интересах.

Фото: «РБК-Украина».