Лига Европы УЕФА: «Ростов» завершает подготовку к «Спарте» в Турции
Завтра команда возвращается домой.
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Футбольный клуб «Ростов» завершает подготовку к домашнему матчу 1/16 финала Лиги Европы УЕФА. Чешскую «Спарту»
На прошлой неделе ряд
«Данная информация не соответствует действительности. У наших игроков всего по два предупреждения, которые они получили во время группового этапа Лиги чемпионов УЕФА», — прокомментировали в
Отметим, чешский футбольный клуб из Праги — самый популярный и успешный среди всех чешских дружин. Неоднократно «Спарта» становилась чемпионом Чехословакии, а затем 12 раз удерживала лидерство чемпионата Чехии. Кроме того, предстоящий оппонент — 19-кратный участник Лиги чемпионов.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, чехи приедут на Дон без своих болельщиков. Дисциплинарная комиссия УЕФА наказала команду за беспорядки в гостевом секторе на стадионе «Сан Сиро» в Милане. Но поклонники клуба поддержат своих любимцев в ответной игре, которая пройдет в Праге 23 февраля.
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