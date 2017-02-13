Мануэль значит «мужчина» и «хорошо». Инструкция УЕФА для телекомментаторов
На этой неделе возобновляется самый престижный европейский клубный турнир. Перед матчами 1/8 финала «Советский спорт» рассказывает, как готовятся к матчам не только футболисты и тренеры, но и комментаторы.
КТО ТАКОЙ АМСИК?
Как правильно произносить имена и фамилии иностранных игроков и тренеров? По этому вопросу случаются жаркие споры, а прийти к согласию так и не удается. Вот был такой нападающий в сборной Голландии, долго выступал в «Ливерпуле», а теперь доигрывает на родине, в «Фейеноорде». Он Дирк Кюйт? Или Кайт? А, может, Кейт? А то и вовсе Куйт? Какие только варианты не доводилось слышать и видеть.
Или взять другого голландца. Его весь мир знал как Йохана Кройфа, но у нас он стал Круиффом. Бывали и совсем комичные случаи. Не так давно на глаза попался советский спортивный журнал начала 80-х, в котором легендарный американский бегун Джесси Оуэнс был назван Йесси Овенсом. Что видим, то и читаем.
Но неправильно полагать, что у нас все плохо, а за границей все тщательно следят за правильностью произношения. Напротив, есть ощущение, что Россия в этом смысле — на передовых рубежах. Итальянские комментаторы словацкого полузащитника «Наполи» Марека Хамшика называют «Амсик». Просто
ГДЕ
Собственно, именно для англоязычных комментаторов официальный сайт УЕФА перед возобновлением Лиги чемпионов и выпустил шуточный материал, где наглядно объясняется, как произносить наиболее трудные фамилии игроков всех
Принцип простой — разбить имена и фамилии на составные части, которые являлись бы самостоятельными английскими словами. Например, вызывает у комментаторов трудности имя вратаря «Баварии» Мануэля Нойера — как иронично замечает сайт УЕФА, две гласные подряд приводят англичан в ужас. Поэтому Мануэль разбивается на две части:
Разумеется, не каждую имя и фамилию можно представить в виде самостоятельных слов. Но хотя бы
Вообще, идея не новая и не оригинальная. Несколько лет назад
Интересно, воспользуются ли англоязычные комментаторы подсказками?
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