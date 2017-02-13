Мануэль значит «мужчина» и «хорошо». Инструкция УЕФА для телекомментаторов

КТО ТАКОЙ АМСИК?

Как правильно произносить имена и фамилии иностранных игроков и тренеров? По этому вопросу случаются жаркие споры, а прийти к согласию так и не удается. Вот был такой нападающий в сборной Голландии, долго выступал в «Ливерпуле», а теперь доигрывает на родине, в «Фейеноорде». Он Дирк Кюйт? Или Кайт? А, может, Кейт? А то и вовсе Куйт? Какие только варианты не доводилось слышать и видеть.

Или взять другого голландца. Его весь мир знал как Йохана Кройфа, но у нас он стал Круиффом. Бывали и совсем комичные случаи. Не так давно на глаза попался советский спортивный журнал начала 80-х, в котором легендарный американский бегун Джесси Оуэнс был назван Йесси Овенсом. Что видим, то и читаем.

Но неправильно полагать, что у нас все плохо, а за границей все тщательно следят за правильностью произношения. Напротив, есть ощущение, что Россия в этом смысле — на передовых рубежах. Итальянские комментаторы словацкого полузащитника «Наполи» Марека Хамшика называют «Амсик». Просто по-итальянски Hamsik читается именно так. Фамилию армянского полузащитника «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна их английские коллеги произносят «Миккитэриан». Ну, не могут они выговорить по-другому. И это еще ничего. У американцев немецкий нападающий хоккейного «Питтсбурга» Том Кюнхакль превратился в «Кэнакла».

ГДЕ КИТАЙ-ГОРОД?

Собственно, именно для англоязычных комментаторов официальный сайт УЕФА перед возобновлением Лиги чемпионов и выпустил шуточный материал, где наглядно объясняется, как произносить наиболее трудные фамилии игроков всех команд-участниц 1/8 финала.

Принцип простой — разбить имена и фамилии на составные части, которые являлись бы самостоятельными английскими словами. Например, вызывает у комментаторов трудности имя вратаря «Баварии» Мануэля Нойера — как иронично замечает сайт УЕФА, две гласные подряд приводят англичан в ужас. Поэтому Мануэль разбивается на две части: Man-well. Существительное «man» — мужчина, и наречие «well» — его на русский язык можно перевести по-разному: «ну», «что ж», «хорошо» и так далее. Просто, понятно, и легко запомнить. К Нойеру, похоже, больше подходит «мужчина» и «хорошо».

Разумеется, не каждую имя и фамилию можно представить в виде самостоятельных слов. Но хотя бы какую-то часть — почти всегда. И это хоть как-то облегчит задачу комментатору. Вот, скажем, фамилию защитника «Арсенала» Эктора Бельерина (Bellerin) можно по версии сайта УЕФА представить так — «Bay-air-een». То есть сначала «бухта» (или «залив»), потом «воздух», а затем простое окончание, в котором трудно ошибиться.

Вообще, идея не новая и не оригинальная. Несколько лет назад умельцы-энтузиасты создали альтернативную англоязычную схему московского метро, где все названия станций, в большинстве своем непонятные для иностранцев, представлялись в виде отдельных слов. Например, «Китай-город» превратилась в «Kid eye go red» — сочетание из четырех слов («ребенок», «глаз», «идти», «красный»). А «Охотный ряд» выглядел так — «Oak hot near rat» («дуб», «горячий», «возле», «крыса»). Можно сочинять: «Возле крысы дуб горячий…».

Интересно, воспользуются ли англоязычные комментаторы подсказками?