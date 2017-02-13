Тьяго Силва: «Барселона» играет так, как хочет Месси

Силва, в частности, отметил нападающего каталонского клуба Лионеля Месси.



«Месси сейчас не действует так близко к штрафной площадке соперников. Однако всегда есть вероятность, что он в ней окажется. Это форвард, который доставляет много головной боли. Он очень непредсказуем и может создать опасность для твоих ворот в любой ситуации. Месси — маэстро команды, и “Барселона” играет так, как хочет он», — цитирует бразильского футболиста Mundo Deportivo.



Первый матч между «ПСЖ» и «Барселоной» состоится 14 февраля на поле французского клуба, ответный — 8 марта.