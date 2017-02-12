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12 февраля 2017, 17:45 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Туран не поможет «Барселоне» в матче с ПСЖ, Пике готов играть

«Барселона» на официальном сайте опубликовала заявку на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ», который состоится 14 февраля.

В неё не попали восстанавливающиеся от травм Хавьер Маскерано и Арда Туран, а также Алейкс Видаль, который выбыл на длительный срок из-за травмы лодыжки, полученной в игре чемпионата Испании с «Алавесом» (6:0).

В заявку на матч с «ПСЖ» вошёл сломавший нос Рафинья Алькантара и Херард Пике, который не играл против «Алавеса».

Полностью заявка «Барселоны» выглядит следующим образом: тер Штеген, Масип, Силлессен, Пике, Юмтити, Динь, Альба, Матьё, С. Роберто, Бускетс, Иньеста, Д. Суарес, Ракитич, Андре Гомеш, Рафинья, Месси, Л. Суарес, Алькасер, Неймар.

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