Туран не поможет «Барселоне» в матче с ПСЖ, Пике готов играть
«Барселона» на официальном сайте опубликовала заявку на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ», который состоится 14 февраля.
В неё не попали восстанавливающиеся от травм Хавьер Маскерано и Арда Туран, а также Алейкс Видаль, который выбыл на длительный срок
В заявку на матч с «ПСЖ» вошёл сломавший нос Рафинья Алькантара и Херард Пике, который не играл против «Алавеса».
Полностью заявка «Барселоны» выглядит следующим образом: тер Штеген, Масип, Силлессен, Пике, Юмтити, Динь, Альба, Матьё, С. Роберто, Бускетс, Иньеста, Д. Суарес, Ракитич, Андре Гомеш, Рафинья, Месси, Л. Суарес, Алькасер, Неймар.
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