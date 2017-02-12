Туран не поможет «Барселоне» в матче с ПСЖ, Пике готов играть

В неё не попали восстанавливающиеся от травм Хавьер Маскерано и Арда Туран, а также Алейкс Видаль, который выбыл на длительный срок из-за травмы лодыжки, полученной в игре чемпионата Испании с «Алавесом» (6:0).



В заявку на матч с «ПСЖ» вошёл сломавший нос Рафинья Алькантара и Херард Пике, который не играл против «Алавеса».



Полностью заявка «Барселоны» выглядит следующим образом: тер Штеген, Масип, Силлессен, Пике, Юмтити, Динь, Альба, Матьё, С. Роберто, Бускетс, Иньеста, Д. Суарес, Ракитич, Андре Гомеш, Рафинья, Месси, Л. Суарес, Алькасер, Неймар.