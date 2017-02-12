Тренер «Спарты»: Мы партизаны, и обладаем серьёзной информацией о «Ростове»

«Ростов» сделал всё возможное, чтобы мы не могли просмотреть их контрольные матчи. Я не виню их, ставки высоки. Но мы партизаны и получили серьёзную информацию о «Ростове». Мы сможем хорошо подготовиться к двухматчевому противостоянию, — цитирует Пожара prazsky.denik.cz.



Первый матч 1/16 финала будет сыгран в Ростове-на-Дону, а ответный 23 февраля в Праге.