Степаненко вернулся в общую группу «Шахтёра» перед матчем с «Сельтой»

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«Факундо Феррейра и Вячеслав Танковский восстанавливаются после повреждений и работают по отдельной программе. Тарас Степаненко уже тренируется в общей группе. “Шахтёр” перешёл на режим одной сессии в день и теперь больше времени уделяет восстановительным процедурам и теоретическим занятиям», — информирует сайт «горняков».



Первый матч между «Сельтой» и «Шахтёром» состоится 16 февраля в Испании, ответная игра пройдёт на Украине 23 февраля.