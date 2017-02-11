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11 февраля 2017, 10:46 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Барцальи может пропустить 20 дней и рискует не сыграть с «Порту»

Защитник «Ювентуса» Андреа Барцальи из-за травмы бедра может пропустить около 20 дней, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Таковы результаты медосмотра, который прошёл защитник. Это означает, что участие Барцальи в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Порту», который состоится 22 февраля на стадионе «Драгау» в Португалии, находится под большим вопросом.

Барцальи уже пропустил в этом сезоне из-за травмы плеча практически весь ноябрь и середину декабря. В нынешнем сезоне чемпионата Италии на его счету 15 матчей за «Ювентус», 11 из которых в основе.

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