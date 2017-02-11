Барцальи может пропустить 20 дней и рискует не сыграть с «Порту»
Защитник «Ювентуса» Андреа Барцальи
из-за травмы бедра может пропустить около 20 дней, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Таковы результаты медосмотра, который прошёл защитник. Это означает, что участие Барцальи в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Порту», который состоится 22 февраля на стадионе «Драгау» в Португалии, находится под большим вопросом.
Барцальи уже пропустил в этом сезоне
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