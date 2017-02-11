Барцальи может пропустить 20 дней и рискует не сыграть с «Порту»

Таковы результаты медосмотра, который прошёл защитник. Это означает, что участие Барцальи в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Порту», который состоится 22 февраля на стадионе «Драгау» в Португалии, находится под большим вопросом.



Барцальи уже пропустил в этом сезоне из-за травмы плеча практически весь ноябрь и середину декабря. В нынешнем сезоне чемпионата Италии на его счету 15 матчей за «Ювентус», 11 из которых в основе.