Сарри: В матчах с «Реалом» игроки «Наполи» увидят, на каком уровне они находятся

«Не могу сказать, что мы будем играть на одном уровне с “Реалом”. Завтра я буду внимательно их изучать. Главное для нас — быть в хорошей форме и верить в себя. Сегодня моя команда думала исключительно о “Дженоа”. В противном случае мы бы не набрали очков.



В матчах с “Реалом” мои игроки смогут увидеть, на каком уровне они находятся на фоне звёзд мирового футбола. Мы не будем самонадеянными, но постараемся проявить дерзость. Это то, что нужно в такой ситуации», — приводит слова Сарри Football Italia.



Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Наполи» состоится 15 февраля в Мадриде.