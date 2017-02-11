Анчелотти: Делаем всё, чтобы Рибери сыграл с «Арсеналом», но это трудно

Французский футболист травмирован и пока работает по индивидуальной программе.



«Мы делаем всё, чтобы Рибери сыграл с “Арсеналом”, но это трудно», — приводит слова Анчелотти Bild.



В конце января французский футболист получил мышечную травму бедра и, согласно изначальным прогнозам, должен был пропустить две недели. Но на следующей неделе он приступит к беговым упражнениям.



Первый матч между немецким грандом и «Арсеналом» состоится 15 февраля на поле мюнхенцев, ответный — 7 марта.