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11 февраля 2017, 10:45 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Анчелотти: Делаем всё, чтобы Рибери сыграл с «Арсеналом», но это трудно

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти очень надеется на то, что полузащитнику Франку Рибери удастся выйти на поле в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с лондонским «Арсеналом».

Французский футболист травмирован и пока работает по индивидуальной программе.

«Мы делаем всё, чтобы Рибери сыграл с “Арсеналом”, но это трудно», — приводит слова Анчелотти Bild.

В конце января французский футболист получил мышечную травму бедра и, согласно изначальным прогнозам, должен был пропустить две недели. Но на следующей неделе он приступит к беговым упражнениям.

Первый матч между немецким грандом и «Арсеналом» состоится 15 февраля на поле мюнхенцев, ответный — 7 марта.

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