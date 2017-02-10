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10 февраля 2017, 21:52 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Анчелотти: «Реалу» будет сложно против «Наполи» в 1/8 финала ЛЧ

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти выразил мнение, что действующему победителю Лиги чемпионов мадридскому «Реалу», который не проигрывал в своих 10 последних матчах турнира, будет сложно противостоять «Наполи» в 1/8 финала.

Главный тренер Баварии Карло Анчелотти выразил мнение что действующему победителю Лиги чемпионов мадридскому Реалу который не проигрывал в своих 10 последних матчах турнира будет сложно противостоять <span class=error>Наполи</span> в 1/8 финала. Увеличить
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«Могу сказать, что играть против “Реала” всегда сложно, но и против “Наполи” тоже. То, что итальянская команда находится в хорошей форме, меня не удивляет. А вот что удивляет, так это тот факт, что даже после потери травмировавшегося форварда Аркадиуша Милика они продолжают показывать качественную игру», — цитирует Анчелотти AS.

Обладателем самой длинной беспроигрышной серии в Лиге чемпионов является «Манчестер Юнайтед». Манкунианцам принадлежит рекордный отрезок без поражений в 25 матчах (2280 минут с учётом одного из матчей, в котором был овертайм).

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