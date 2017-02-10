Анчелотти: «Реалу» будет сложно против «Наполи» в 1/8 финала ЛЧ

«Могу сказать, что играть против “Реала” всегда сложно, но и против “Наполи” тоже. То, что итальянская команда находится в хорошей форме, меня не удивляет. А вот что удивляет, так это тот факт, что даже после потери травмировавшегося форварда Аркадиуша Милика они продолжают показывать качественную игру», — цитирует Анчелотти AS.



Обладателем самой длинной беспроигрышной серии в Лиге чемпионов является «Манчестер Юнайтед». Манкунианцам принадлежит рекордный отрезок без поражений в 25 матчах (2280 минут с учётом одного из матчей, в котором был овертайм).