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10 февраля 2017, 21:59 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Фонсека: «Шахтёр» почти готов к матчу с «Сельтой», будет интересная игра

Главный тренер донецкого «Шахтёра» Паулу Фонсека рассказал, готова ли его команда к первому матчу 1/16 финала Лиги Европы с «Сельтой».

Главный тренер донецкого Шахтёра <span class=error>Паулу</span> <span class=error>Фонсека</span> рассказал готова ли его команда к первому матчу 1/16 финала Лиги Европы с <span class=error>Сельтой</span>. Увеличить
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«Думаю, команда практически готова. Но в течение этой недели мы ещё будем дорабатывать некоторые детали, относящиеся непосредственно к поединку с “Сельтой”. Нас ждёт сложный первый матч, поскольку играем на выезде. Уверен, он будет интересный», — сказал Фонсека в интервью клубной пресс-службе.

Первый матч между «Сельтой» и «Шахтёром» состоится 16 февраля в Испании, ответная игра пройдёт на Украине 23 февраля.

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