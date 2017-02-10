Бэйл пропустит первый матч «Реала» с «Наполи»

«Надеемся, Бэйл восстановится к ответной игре с “Наполи”. Мне бы хотелось, чтобы это случилось пораньше. Он тренируется на поле и выполняет все упражнения, и теперь ему нужно поработать с партнёрами», — цитирует Зидана AS.



Первый матч между «Реалом» и «Наполи» состоится 15 февраля в Испании, ответный — 7 марта в Италии.