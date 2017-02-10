Кто выйдет на «Андерлехт»?

Зимой петербургский клуб пополнили сразу шесть новичков. Оцениваем, как в связи с этим изменился расклад сил в каждой линии сине-бело-голубых, и предполагаем, каким может оказаться стартовый состав в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с «Андерлехтом», до которого остается меньше недели. Предполагаемый состав «Зенита» на первый матч с «Андерлехтом». Версия «СЭ».

ВРАТАРИ: ПОУЛПОЗИШН ЗА ЛОДЫГИНЫМ

С приходом Лунева конкуренция на вратарской позиции стала, пожалуй, самой серьезной в команде. С первого сбора соперничество голкиперов ничуть не ослабло — и в Дубай, и в Испанию ездили и Лодыгин, и М. Кержаков, и Бабурин, и Лунев. Но если в ОАЭ все сыграли примерно поровну, то на Пиренеях ситуация поменялась. В пяти контрольных матчах Кержаков провел на поле 12 минут, Бабурин — 90, Лунев — 105, а вот Лодыгин — 242.

С другой стороны, Лунев, несмотря на второе место по количеству времени в Испании, оказался за бортом заявки в Лигу Европы. Возможно, из-за отсутствия опыта выступления в подобных турнирах. У Лодыгина же он достаточно серьезный. Так что именно Юрий, судя по всему, по-прежнему первый вратарь «Зенита». И встречу с «Андерлехтом» в Брюсселе с первых минут, скорее всего, начнет Лодыгин.

ЗАЩИТНИКИ: ГДЕ СЫГРАЕТ ИВАНОВИЧ?

В линии обороны появилось двое новичков: 23-летний Зуйков из астраханского «Волгаря» и 32-летний Иванович из «Челси». Кто больше усилил конкуренцию в защите — вопрос риторический. Серба на флажке заявили в Лигу Европы, россиянина — нет. При этом последний хотя и неплохо проявил себя на сборах, но сезон может продолжить в «Зените-2».

Всего в Испании работало девять защитников. Правда, Смольников только ближе к концу вернулся в общую группу, а Чернова в Лигу Европы не заявляли изначально. Но и без них на четыре места в составе в первом официальном матче-2017 претендуют шестеро: Иванович, Кришито, Нету, Ломбертс, Жирков, Анюков.

До прихода Ивановича главный тренер Луческу наигрывал в центре Кришито. На этой позиции итальянец не только разрушал, но и неплохо начинал атаки, что явно импонирует зенитовскому рулевому. Однако с приходом универсала Ивановича варианты расстановки защитников значительно увеличились. Ведь Бранислав способен с равным успехом действовать как в центре, так и справа, к тому же находится в отличной форме. И все же Иванович наверняка обоснуется в центральной зоне, где после ухода Гарая «Зенит» явно потерял в надежности. При таком раскладе Кришито вполне может вернуться на родной левый фланг. С подстраховкой в виде Жиркова, который может выйти слева и в защите, и в средней линии.

А кто станет в Брюсселе напарником Ивановича? Наиболее вероятен вариант с Нету. Ну, а правого защитника с сербом в центре может исполнить Анюков. К слову, если в паре рядом с Ивановичем выйдет Ломбертс, то средний возраст обороны составит 31,7 года. Однако если говорить о сезоне в целом, а не только о Лиге Европы, то молодые Зуйков и Чернов, выступающие справа и слева, вполне способны изменить эту ситуацию. А один из тех, кто заинтересован в этом в первую очередь — Луческу.

ОПОРНИКИ: ЦАЛЛАГОВ НА ПОДСТРАХОВКУ ХАВИ ГАРСИИ

В опорной зоне, как и в защите, тоже два новичка — Цаллагов и Эрнани. Другое дело, что в центре поля мест в два раза меньше, чем в обороне. Выходит, у Хави Гарсии и Маурисиу конкуренция тоже повысилась.

Наиболее вероятной в матче с «Андерлехтом» выглядит пара Хави Гарсия (ближе к обороне) — Эрнани (ближе к атаке). Правда, бразильцу для полной адаптации в «Зените» нужно еще месяца три. Да и сам Луческу говорит, что Эрнани скорее будущее команды. Поэтому не исключено, что в Брюсселе предпочтение будет отдано более опытному Маурисиу.

Что касается Цаллагова, то, как говорил в ходе второго сбора Луческу, именно его (в том числе — в Лиге Европы) он рассматривает как подмену Хави Гарсии. Ведь испанец довольно часто получает желтые карточки и дисквалификации. С другой стороны, для россиянина — это хорошая стартовая площадка для того чтобы отвоевать постоянное место в основе уже весной.

КРАЙНИЕ ПОЛУЗАЩИТНИКИ: МОЛЛО ПРИШЛОСЬ ПОЖЕРТВОВАТЬ

По словам Луческу, именно ситуация с Хави Гарсией склонила его к тому, что в заявку на Лигу Европы включен Цаллагов, а Молло в нее не попал. А ведь на позициях крайних хавбеков именно он оказался единственным новичком. Правда, главный тренер утверждает, что решение далось ему очень непросто. Однако факт остается фактом — доказывать свою состоятельность Молло придется в чемпионате России. Судя по контрольным матчам в Испании, выходить он станет на правом фланге, то есть конкурировать с Шатовым или Кокориным. А может быть, и с Маком, который тоже способен действовать справа.

Если же вернуться к предстоящему матчу с «Андерлехтом», то предположу, что крыльями атаки в нем станут Мак и Кокорин. Есть еще тот же Шатов, однако от него по словам тренера по физподготовке Карло Николини, «ожидают большего в плане физического состояния».

ПОД НАПАДАЮЩИМИ: ЖУЛИАНУ ИЛИ ДАННИ?

Ситуация с позицией «десятки» в количественном выражении схожа с вратарской. Есть Жулиану. Вернулся Данни, который с каждой игрой получал все больше времени и в Испании дошел до показателя 70 минут за матч. Кроме того, под нападающими Луческу использовал Юсупова и Могилевца. И все же главными конкурентами здесь выглядят Жулиану с Данни. Однако с «Андерлехтом» с первых минут наверняка выйдет бразилец.

НАПАДАЮЩИЕ: ДЗЮБА ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ

Что касается центрального нападающего, то здесь почти все ясно. Во-первых, новичков здесь нет — значит, карт-бланш остается в руках Артема Дзюбы. Что в Испании подтвердил и Луческу, назначив его капитаном. Правда, с оговоркой — если на поле нет Данни. Но была и другая ремарка: «Дзюба почти всегда, процентов на 90, игрок стартового состава».

Альтернативы в центре нападения — Кокорин и Джорджевич. Однако и первый, и второй вполне могут выходить на поле не вместо, а вместе с Дзюбой — только на фланге. С другой стороны, до встречи с «Андерлехтом» еще почти неделя. Так что у тренерского штаба еще есть время, чтобы расставить все точки над i.