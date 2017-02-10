Почему россияне могут выиграть Лигу Европы
Остается меньше недели до возобновления борьбы в еврокубках. Рассматриваем перспективы трех наших команд во втором по значимости клубном турнире Старого Света.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Для начала напомним пары 1/16 финала: «Зенит» встречается с бельгийским «Андерлехтом», «Краснодар» с турецким «Фенербахче», «Ростов» с чешской «Спартой». Первые матчи состоятся 16 февраля. Главная интрига — России кровь из носу необходимо возвращать шестое место в таблице коэффициентов УЕФА, чтобы в сезоне-2018/19 получить три команды в Лиге чемпионов. Вылет даже одной команды из Лиги Европы на первой стадии
На мой взгляд, расклад для нас неплох. Да, в числе участников турнира есть звездные «МЮ» и «Рома», но ориентироваться можно и на украинский «Днепр» с португальской «Брагой», которые несколько лет назад доходили до финала.
Можно вспомнить и о победах ЦСКА и «Зенита» в первом десятилетии XXI века. С тех пор, как утверждают официальные лица, российский футбол развивался и сделал шаг вперед. Почему бы не повторить успех?
«КРАСНОДАР»: НОВЫЙ СТАТУС ШАЛИМОВА И СМОЛОВА
За «Краснодаром» очень интересно наблюдать.
Вспоминается встреча с «Ниццей» на финише группового турнира Лиги Европы. Уступив дублерам французского клуба и потеряв
А что есть? Наше любопытство в связи с первой полноценной предсезонкой Шалимова в большом клубе («Уралан» начала нулевых все же оставим за скобками) и новым статусом Федора Смолова. Форвард вступает в первый свой год в статусе суперзвезды российского футбола. «Фенербахче» — подходящий соперник для проверки Шалимова как тренера и Смолова как лидера команды. И, конечно, сказочный домашний стадион, который должен помочь.
«ЗЕНИТ»: НАПОМИНАНИЕ ЛУЧЕСКУ О ФИНАЛЕ ЛЕ
Питер, на мой взгляд, не стал сильнее в это трансферное окно. Потеря Витселя не компенсируется приходом большой группы футболистов. Да, нет сомнений в Ивановиче, впрочем, и здесь есть свое «но»: с приходом серба оборона не стала моложе.
«Зенит» за полгода потерял Халка и Витселя — игроков, способных пусть и с разной скоростью, но доставить мяч к чужой штрафной, где Шатов, Мак и вернувшийся Данни разберутся в стадии завершения.
Увиденное в контрольных матчах на этих сборах пока не убеждает, что Луческу с проблемой справился. А встреча со «Спартой» насторожила.
С другой стороны, разговор о «Зените» вынуждает нас вернуться в лето прошлого года. В день назначения Луческу на пост главного тренера его официальный представитель Аркадий Запорожану в интервью «СЭ» так высказался о задачах, которые ставятся перед румынским специалистом:
— Вывести клуб в топ-10 Европы. Эта цель сама собой подразумевает выход в финал Лиги Европы. В десятку лучших можно попасть только через выигрыш трофея в евротурнире.
За язык агента никто не тянул. За плечами у Луческу долгая и успешная работа в «Шахтере», выигранный Кубок УЕФА. А впереди — не такой тяжелый соперник. Бельгийцев, напомню, прошел «Ростов» в отборе Лиги чемпионов и сделал это довольно уверенно, за счет победы на чужом поле.
Так если брюссельцев одолели дончане, почему их должны опасаться в Петербурге?
«РОСТОВ»: «МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКАТУЛКА» БЕРДЫЕВА
Из клуба этой зимой поступает мало новостей. Главной интригой был возможный переход Нобоа в «Зенит» и Могилевца в обратном направлении. «Ростов» удержал Азмуна (предложения есть, но трансфер вероятен летом) и Джанаева, контракт которого заканчивается в июне. Остался и Полоз. Так что по составу дончане не стали сильнее, но и не ослабли.
А вот ментально команда прибавила, закалилась в группе Лиги чемпионов. И сейчас ростовчане вернулись в ситуацию лета прошлого года — они вновь будут зарабатывать на жизнь своими ногами. Премии в Лиге Европы существенно ниже, чем в главном еврокубке, но, если дойти до финала и выиграть его, на счет упадет около 10 миллионов евро. Сопоставимые с Лигой чемпионов деньги, а вклад в историю не измерить ничем.
Пытается зарабатывать и клуб, но как бы это не вышло боком. Цены на билеты — как на «Баварию» или на летний концерт Depeche Mode на «Открытие Арене», но «Спарта» не немецкий суперклуб и не популярная музыкальная группа. Как бы зимой не получить полупустые трибуны.
Важный фактор — опыт Бердыева. Его «Рубин» пять раз выходил в весеннюю стадию Лиги Европы: дважды команда проходила первый раунд, один раз была в четвертьфинале, где уступила там «Челси». Возможно, в случае победы над «Спартой» весной для дончан главным турниром станет именно еврокубок.
Готовится «Ростов» серьезно. Второй сбор получился очень тяжелым — команда работала над «физикой», а о «дне со станциями», когда игроки без пауз выполняют различные упражнения (как-то
Подводя итог, выскажу оптимизм. Ни от одного из тренеров клубов не слышно жалоб про «не тех купили» — укрепляются или по меньшей мере не продают по нужде, в соответствии с финансовыми возможностями, не беря откровенно слабых. Сборы идут планово,
И вылет в 1/16 финала станет большим разочарованием.
Не исключено, что в случае успешной еврокампании «Ростов», «Зенит» и «Краснодар» сыграют друг с другом не только в рамках российских турниров.
РОССИЯ-2018: ОДИН КЛУБ В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ ИЛИ ТРИ?
Россия идет седьмой в таблице коэффициентов УЕФА, уступая совсем немного португальцам. Наш суммарный коэффициент за последние пять сезонов составляет 48,732 балла, у конкурентов — 48,999.
Каковы наши перспективы в оставшейся части евросезона? Есть ли шанс вернуть шестую позицию, обойдя Португалию? Ответ положительный. Напомним, что шестое место в рейтинге УЕФА позволяет заявить напрямую в Лигу чемпионов-2018/19 два клуба, а седьмая позиция — только один. В обоих случаях можно отправить еще по одной команде в 3-й отборочный раунд.
Стоит отметить, что попадать в групповой турнир Лиги чемпионов через отборочные раунды станет куда легче, чем сейчас. Там не окажется испанцев, немцев, англичан и итальянцев. И придется конкурировать с французами, португальцами, бельгийцами, турками, чехами, швейцарцами, голландцами, греками и австрийцами (с украинцами нас, видимо, продолжат разводить по разным парам).
Оттого обиднее, что нам никак не удается обойти в рейтинге хотя бы одного конкурента и получить шанс играть сразу тремя командами в самом престижном клубном турнире.
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