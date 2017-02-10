Почему россияне могут выиграть Лигу Европы

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Для начала напомним пары 1/16 финала: «Зенит» встречается с бельгийским «Андерлехтом», «Краснодар» с турецким «Фенербахче», «Ростов» с чешской «Спартой». Первые матчи состоятся 16 февраля. Главная интрига — России кровь из носу необходимо возвращать шестое место в таблице коэффициентов УЕФА, чтобы в сезоне-2018/19 получить три команды в Лиге чемпионов. Вылет даже одной команды из Лиги Европы на первой стадии плей-офф может сделать эту задачу трудновыполнимой.

На мой взгляд, расклад для нас неплох. Да, в числе участников турнира есть звездные «МЮ» и «Рома», но ориентироваться можно и на украинский «Днепр» с португальской «Брагой», которые несколько лет назад доходили до финала.

Можно вспомнить и о победах ЦСКА и «Зенита» в первом десятилетии XXI века. С тех пор, как утверждают официальные лица, российский футбол развивался и сделал шаг вперед. Почему бы не повторить успех?

«КРАСНОДАР»: НОВЫЙ СТАТУС ШАЛИМОВА И СМОЛОВА

За «Краснодаром» очень интересно наблюдать. Во-первых, играют с «Фенербахче», где работает Дик Адвокат, желающий напомнить о себе в России и время от времени через посредников стремящийся сюда вернуться.

Во-вторых, концепция игры «быков» предполагает зрелище, о чем постоянно напоминает Игорь Шалимов. В-третьих, конечно, фигура самого главного тренера. На мой взгляд, никто из тренеров РФПЛ не говорит настолько интересно и содержательно о футболе (подчеркну — о футболе как об игре), как Шалимов, и то, что на самом деле думает. Порой, возможно, резковато, но такой стиль в оценке своей команды не может не быть интересным.

Вспоминается встреча с «Ниццей» на финише группового турнира Лиги Европы. Уступив дублерам французского клуба и потеряв из-за удаления Гранквиста, Шалимов в послематчевом блицинтервью назвал произошедшее катастрофой. Что подразумевалось? То, что команда РФПЛ обязана побеждать молодежь, даже не выдавая максимум, на голом классе. Не вышло, «быки» уступили. Получается, того самого класса на должном уровне нет.

А что есть? Наше любопытство в связи с первой полноценной предсезонкой Шалимова в большом клубе («Уралан» начала нулевых все же оставим за скобками) и новым статусом Федора Смолова. Форвард вступает в первый свой год в статусе суперзвезды российского футбола. «Фенербахче» — подходящий соперник для проверки Шалимова как тренера и Смолова как лидера команды. И, конечно, сказочный домашний стадион, который должен помочь.

«ЗЕНИТ»: НАПОМИНАНИЕ ЛУЧЕСКУ О ФИНАЛЕ ЛЕ

Питер, на мой взгляд, не стал сильнее в это трансферное окно. Потеря Витселя не компенсируется приходом большой группы футболистов. Да, нет сомнений в Ивановиче, впрочем, и здесь есть свое «но»: с приходом серба оборона не стала моложе.

«Зенит» за полгода потерял Халка и Витселя — игроков, способных пусть и с разной скоростью, но доставить мяч к чужой штрафной, где Шатов, Мак и вернувшийся Данни разберутся в стадии завершения.

Увиденное в контрольных матчах на этих сборах пока не убеждает, что Луческу с проблемой справился. А встреча со «Спартой» насторожила. Сине-бело-голубые уступили по делу: чехи были быстрее, мобильнее и просто четче представляли, что на поле делать. Возможно, дело в том, что у пражан чемпионат возобновится на две недели раньше российского, и подготовка велась более интенсивная. Но у «Андерлехта», с которым встречаться через неделю, рестарт был и вовсе в январе, и готовы бельгийцы, вероятно, лучше «Спарты».

С другой стороны, разговор о «Зените» вынуждает нас вернуться в лето прошлого года. В день назначения Луческу на пост главного тренера его официальный представитель Аркадий Запорожану в интервью «СЭ» так высказался о задачах, которые ставятся перед румынским специалистом:

— Вывести клуб в топ-10 Европы. Эта цель сама собой подразумевает выход в финал Лиги Европы. В десятку лучших можно попасть только через выигрыш трофея в евротурнире.

За язык агента никто не тянул. За плечами у Луческу долгая и успешная работа в «Шахтере», выигранный Кубок УЕФА. А впереди — не такой тяжелый соперник. Бельгийцев, напомню, прошел «Ростов» в отборе Лиги чемпионов и сделал это довольно уверенно, за счет победы на чужом поле.

Так если брюссельцев одолели дончане, почему их должны опасаться в Петербурге?

«РОСТОВ»: «МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКАТУЛКА» БЕРДЫЕВА

Из клуба этой зимой поступает мало новостей. Главной интригой был возможный переход Нобоа в «Зенит» и Могилевца в обратном направлении. «Ростов» удержал Азмуна (предложения есть, но трансфер вероятен летом) и Джанаева, контракт которого заканчивается в июне. Остался и Полоз. Так что по составу дончане не стали сильнее, но и не ослабли.

А вот ментально команда прибавила, закалилась в группе Лиги чемпионов. И сейчас ростовчане вернулись в ситуацию лета прошлого года — они вновь будут зарабатывать на жизнь своими ногами. Премии в Лиге Европы существенно ниже, чем в главном еврокубке, но, если дойти до финала и выиграть его, на счет упадет около 10 миллионов евро. Сопоставимые с Лигой чемпионов деньги, а вклад в историю не измерить ничем.

Пытается зарабатывать и клуб, но как бы это не вышло боком. Цены на билеты — как на «Баварию» или на летний концерт Depeche Mode на «Открытие Арене», но «Спарта» не немецкий суперклуб и не популярная музыкальная группа. Как бы зимой не получить полупустые трибуны.

Важный фактор — опыт Бердыева. Его «Рубин» пять раз выходил в весеннюю стадию Лиги Европы: дважды команда проходила первый раунд, один раз была в четвертьфинале, где уступила там «Челси». Возможно, в случае победы над «Спартой» весной для дончан главным турниром станет именно еврокубок.

Готовится «Ростов» серьезно. Второй сбор получился очень тяжелым — команда работала над «физикой», а о «дне со станциями», когда игроки без пауз выполняют различные упражнения (как-то экс-защитник «Спартака» Евгений Ловчев рассказывал мне о таком подходе тренировок у Валерия Лобановского — подобное упражнение там называли музыкальной шкатулкой), в футбольных кругах говорили широко.

Подводя итог, выскажу оптимизм. Ни от одного из тренеров клубов не слышно жалоб про «не тех купили» — укрепляются или по меньшей мере не продают по нужде, в соответствии с финансовыми возможностями, не беря откровенно слабых. Сборы идут планово, зарплату-бонусы заплатили. А в соперниках коллективы крепкие, но все же ровня.

И вылет в 1/16 финала станет большим разочарованием.

Не исключено, что в случае успешной еврокампании «Ростов», «Зенит» и «Краснодар» сыграют друг с другом не только в рамках российских турниров.

РОССИЯ-2018: ОДИН КЛУБ В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ ИЛИ ТРИ?

Россия идет седьмой в таблице коэффициентов УЕФА, уступая совсем немного португальцам. Наш суммарный коэффициент за последние пять сезонов составляет 48,732 балла, у конкурентов — 48,999.

Каковы наши перспективы в оставшейся части евросезона? Есть ли шанс вернуть шестую позицию, обойдя Португалию? Ответ положительный. Напомним, что шестое место в рейтинге УЕФА позволяет заявить напрямую в Лигу чемпионов-2018/19 два клуба, а седьмая позиция — только один. В обоих случаях можно отправить еще по одной команде в 3-й отборочный раунд.

Стоит отметить, что попадать в групповой турнир Лиги чемпионов через отборочные раунды станет куда легче, чем сейчас. Там не окажется испанцев, немцев, англичан и итальянцев. И придется конкурировать с французами, португальцами, бельгийцами, турками, чехами, швейцарцами, голландцами, греками и австрийцами (с украинцами нас, видимо, продолжат разводить по разным парам).

Оттого обиднее, что нам никак не удается обойти в рейтинге хотя бы одного конкурента и получить шанс играть сразу тремя командами в самом престижном клубном турнире.