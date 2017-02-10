Подберёзкин: «Краснодар» даст бой «Фенербахче» в домашнем матче ЛЕ

«Первый тайм получился невыразительным, создали мало моментов. Соперник хорошо сыграл в обороне. Во втором тайме получилось больше — забили четыре гола. Что касается итогов всех сборов, то мы хорошо поработали, хотя было не так много времени. Думаю, мы выполнили всё, что планировал главный тренер, поэтому сборы провели удачно. Они помогут нам во второй половине сезона.



Настрой на матчи с “Фенербахче” в Лиге Европы боевой. В прошлом сезоне на этой же стадии турнира противостояли “Спарте” и выглядели не лучшим образом. Мы провели работу над ошибками и будем играть уже по-другому. У нас будет запредельная самоотдача. Тем более, что первый матч проведём на своём стадионе. Думаю, придёт много болельщиков, поэтому мы дадим бой», — сказал Подберёзкин в интервью пресс-службе клуба.