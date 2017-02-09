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9 февраля 2017, 21:13 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Верратти успеет восстановиться к первому матчу ПСЖ с «Барселоной»

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти оправился от травмы голеностопа и должен набрать форму к первому матчу 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной».

Поединок состоится 14 февраля в Париже.

«Верратти включён в состав игроков, вызванных на ближайший матч с “Бордо”. Если всё будет нормально, то он сможет выйти на поле уже в этой игре. Есть вероятность, что он сыграет с первых минут. Врачи решат, что будет лучше для него и для команды», — приводит слова главного тренера парижан Унаи Эмери портал Goal.

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