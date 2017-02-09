Фасио: «Рома» должна проходить «Вильярреал», так как наша цель — выиграть ЛЕ
Защитник «Ромы» Федерико Фасио в преддверии противостояния с «Вильярреалом» в 1/16 финала Лиги Европы сообщил, что целью римской команды является победа в турнире.
Первый матч команды проведут в Испании 16 февраля.
«Скоро нам предстоят матчи Лиги Европы с “Вильярреалом”. У них хорошая быстрая команда, которую нам будет непросто обыграть. “Вильярреал” хорошо обороняется, а на маленьком домашнем стадионе их страстно поддерживают местные болельщики. Тем не менее нам необходимо проходить их, так как цель “Ромы” — победа в Лиге Европы», — цитирует Фасио Football Italia.
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