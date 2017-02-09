Первый матч команды проведут в Испании 16 февраля.



«Скоро нам предстоят матчи Лиги Европы с “Вильярреалом”. У них хорошая быстрая команда, которую нам будет непросто обыграть. “Вильярреал” хорошо обороняется, а на маленьком домашнем стадионе их страстно поддерживают местные болельщики. Тем не менее нам необходимо проходить их, так как цель “Ромы” — победа в Лиге Европы», — цитирует Фасио Football Italia.