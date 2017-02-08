Маскерано пропустит первый матч с «ПСЖ»

Обследование выявило повреждение левой ноги, однако сроки восстановления каталонский клуб не называет.

Как сообщает AS, обычно после повреждений такого рода восстановление занимает от 15 до 20 дней. Таким образом, он практически наверняка пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ».