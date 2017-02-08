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8 февраля 2017, 17:07 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

Маскерано пропустит первый матч с «ПСЖ»

Полузащитник «Барселоны» Хавьер Маскерано получил травму в матче ½ финала Кубка Испании с «Атлетико» (1:1).

Обследование выявило повреждение левой ноги, однако сроки восстановления каталонский клуб не называет.

Как сообщает AS, обычно после повреждений такого рода восстановление занимает от 15 до 20 дней. Таким образом, он практически наверняка пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ».

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