«Шахтёр» к матчу 1/16 финала ЛЕ с «Сельтой» будет готовиться в Португалии

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Об этом сообщает пресс-служба клуба.



Тренировочный сбор «Шахтёра» в Лагуше завершается 9 февраля. После этого команда перелетит в Брагу, где будет готовиться вплоть до первого поединка 1/16 финала Лиги Европы с «Сельтой». 10 февраля у дончан запланирована контрольная игра.



В Испанию «Шахтёр» переедет 15 февраля. На следующий день «горняки» сыграют против «Сельты». Начало матча — в 21:00 мск. Ответная игра состоится 23 февраля в Харькове.