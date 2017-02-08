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8 февраля 2017, 10:14 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Шахтёр» к матчу 1/16 финала ЛЕ с «Сельтой» будет готовиться в Португалии

Донецкий «Шахтёр» к матчу 1/16 финала Лиги Европы с «Сельтой» будет готовиться в Португалии.

Донецкий Шахтёр к матчу 1/16 финала Лиги Европы с <span class=error>Сельтой</span> будет готовиться в Португалии. Увеличить
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Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Тренировочный сбор «Шахтёра» в Лагуше завершается 9 февраля. После этого команда перелетит в Брагу, где будет готовиться вплоть до первого поединка 1/16 финала Лиги Европы с «Сельтой». 10 февраля у дончан запланирована контрольная игра.

В Испанию «Шахтёр» переедет 15 февраля. На следующий день «горняки» сыграют против «Сельты». Начало матча — в 21:00 мск. Ответная игра состоится 23 февраля в Харькове.

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