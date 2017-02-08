Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/28696881/
8 февраля 2017, 0:46 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Каннаваро: «Наполи» даже в гостях у «Реала» будет придерживаться своего стиля

Бывший защитник «Реала» и «Наполи» Фабио Каннаваро поделился ожиданиями от противостояния этих команд в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Наполи» может конкурировать с «Реалом», они способны создать проблемы любой команде. Они будут стараться придерживаться своего стиля игры, даже несмотря на атмосферу на «Сантьяго Бернабеу». Игра против Бензема, Роналду или Бэйла — это то, с чем они не сталкивались в Италии, но в этом году у «Наполи» более сбалансированный состав, чем раньше, — цитирует Каннаваро Football Italia.

Первая игра между «Реалом» и «Наполи» состоится 15 февраля на поле «Королевского клуба», а ответная — 7 марта в Неаполе.

Реал
Новости Матчи Состав Статистика
Наполи
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

УЕФА вынесет решение по матчу ЛЧ между киевским «Динамо» и «Бешикташем» 23 февраля

УЕФА вынесет решение по матчу ЛЧ между киевским «Динамо» и «Бешикташем» 23 февраля

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вынесет дисциплинарное решение по матчу шестого тура группового раунда Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и стамбульским «Бешикташем» 23 февраля. Об этом сообщает телеканал Football24 со ссылкой на пресс-службу УЕФА.
Еще 7 новостей  Все новости
30 января

Как выглядят стадионы за 500 дней до старта чемпионата мира (фото, видео)

Исполнительница гимна РФ: после такого казуса на ЧМ-2017 пошла плакать в туалет

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России