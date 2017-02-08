Каннаваро: «Наполи» даже в гостях у «Реала» будет придерживаться своего стиля

«Наполи» может конкурировать с «Реалом», они способны создать проблемы любой команде. Они будут стараться придерживаться своего стиля игры, даже несмотря на атмосферу на «Сантьяго Бернабеу». Игра против Бензема, Роналду или Бэйла — это то, с чем они не сталкивались в Италии, но в этом году у «Наполи» более сбалансированный состав, чем раньше, — цитирует Каннаваро Football Italia.



Первая игра между «Реалом» и «Наполи» состоится 15 февраля на поле «Королевского клуба», а ответная — 7 марта в Неаполе.