УЕФА вынесет решение по матчу ЛЧ между киевским «Динамо» и «Бешикташем» 23 февраля
МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вынесет дисциплинарное решение по матчу шестого тура группового раунда Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и стамбульским «Бешикташем» 23 февраля. Об этом сообщает телеканал Football24 со ссылкой на пресс-службу УЕФА.
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Массовые конфликты между украинскими и турецкими фанатами произошли до матча. В частности, в одной из стычек недалеко от национального спорткомплекса «Олимпийский» приняло участие около 70 человек. Они перебрасывались файерами и дымовыми шашками, в результате были разбиты двери парикмахерской и пункта обмена валюты. По информации украинской полиции, в ходе беспорядков пострадали несколько человек.
УЕФА вменяет «Динамо» следующие нарушения: беспорядки с участием болельщиков, бросание файеров, блокировка лестниц и недостаточный уровень организации безопасности. Нарушения со стороны «Бешикташа» касаются беспорядков с участием болельщиков, порчи имущества и бросания файеров.
Ранее сообщалось, что УЕФА рассмотрит дело 2 февраля, однако слушание по делу было перенесено.