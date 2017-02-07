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7 февраля 2017, 1:11 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

УЕФА вынесет решение по матчу ЛЧ между киевским «Динамо» и «Бешикташем» 23 февраля

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вынесет дисциплинарное решение по матчу шестого тура группового раунда Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и стамбульским «Бешикташем» 23 февраля. Об этом сообщает телеканал Football24 со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

<span class=error>УЕФА</span> вменяет украинскому клубу следующие нарушения: беспорядки с участием болельщиков бросание <span class=error>файеров</span> блокировка лестниц и недостаточный уровень организации безопасности. Увеличить
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Массовые конфликты между украинскими и турецкими фанатами произошли до матча. В частности, в одной из стычек недалеко от национального спорткомплекса «Олимпийский» приняло участие около 70 человек. Они перебрасывались файерами и дымовыми шашками, в результате были разбиты двери парикмахерской и пункта обмена валюты. По информации украинской полиции, в ходе беспорядков пострадали несколько человек.

УЕФА вменяет «Динамо» следующие нарушения: беспорядки с участием болельщиков, бросание файеров, блокировка лестниц и недостаточный уровень организации безопасности. Нарушения со стороны «Бешикташа» касаются беспорядков с участием болельщиков, порчи имущества и бросания файеров.

Ранее сообщалось, что УЕФА рассмотрит дело 2 февраля, однако слушание по делу было перенесено.

Встреча завершилось разгромной победой киевлян — 6:0.

6.12.2016 22:45 Зрители 14036 Групповой турнир: Группа B НСК Олимпийский
Динамо К 6:0 Бешикташ
Первый тайм: 4:0
Главные тренеры
Сергей Ребров Гюнеш Шенол
Голы
9′ Артем Беседин (А. Ярмоленко) 41
30′ Андрей Ярмоленко 10
32′ Виталий Буяльский 29
45+3′ Дерлис Гонсалес (А. Ярмоленко) 25
60′ Сергей Сидорчук 16
77′ Жуниор Мораес 11
Составы
Артур Рудько 72
43′ Никита Бурда 26
Виторину Габриэл Антунеш 5
Домагой Вида 24
Евгений Хачериди 34
Андрей Ярмоленко (к) 10
Виталий Буяльский 29
Сергей Рыбалка 17
69′ Дерлис Гонсалес 25
Виктор Цыганков 15
76′ Артем Беседин 41
Жуниор Мораес 11
66′ Сергей Сидорчук 16
Никита Корзун 18
1 Рамирес Фабрисио Агосто
32 Андреас Бек 29′
3 Коррея Клару Адриану 49′
6 Душко Тошич
30 Антониу Марселу
15 Езякуп Огузхан (к) 20′
9 Венсан Абубакар 30′ 56′
13 Атиба Хатчинсон
17 Рикарду Куарежма 70′
21 Керим Фрай Коюнлу
10 Шахан Олджай 45′
77 Гекхан Генюл
18 Толгай Арслан 45′
23 Тосун Дженк
Статистика
1 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 1
17 Удары (всего) 6
13 Удары в створ 0
1 Штанги, перекладины 0
1 Угловые 3
12 Фолы 9
3 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Крейг Томсон (Шотландия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Бешикташ
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