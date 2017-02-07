УЕФА вынесет решение по матчу ЛЧ между киевским «Динамо» и «Бешикташем» 23 февраля

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Массовые конфликты между украинскими и турецкими фанатами произошли до матча. В частности, в одной из стычек недалеко от национального спорткомплекса «Олимпийский» приняло участие около 70 человек. Они перебрасывались файерами и дымовыми шашками, в результате были разбиты двери парикмахерской и пункта обмена валюты. По информации украинской полиции, в ходе беспорядков пострадали несколько человек.

УЕФА вменяет «Динамо» следующие нарушения: беспорядки с участием болельщиков, бросание файеров, блокировка лестниц и недостаточный уровень организации безопасности. Нарушения со стороны «Бешикташа» касаются беспорядков с участием болельщиков, порчи имущества и бросания файеров.

Ранее сообщалось, что УЕФА рассмотрит дело 2 февраля, однако слушание по делу было перенесено.

Встреча завершилось разгромной победой киевлян — 6:0.