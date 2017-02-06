Аурелио Де Лаурентис: Победа над «Реалом» будет ценнее самого сезона

— Нет непобедимых команд, — цитирует BeInSport Де Лаурентиса. — Все решают обстоятельства, которые вмешиваются в ход противостояния. «Наполи» добился роста и стал единственной итальянской командой, которая представлена в Лиге чемпионов семь лет подряд. И я отмечу, что наш доход составляет четверть от дохода «Реала». Думаю, любая команда должна опасаться своего соперника. Считаю, что «Наполи» голоднее, чем «Реал». Если «Реал» потеряет титул, даже пройдя «Наполи», это не будет трагедией. А победа «Наполи» станет героическим поступком. Некоторые игры ценнее, чем целый сезон.