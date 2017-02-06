«Ростов» будет готовиться к матчам со «Спартой» в Турции

«Ростов» примет «Спарту» на своём поле 16 февраля, матч начнётся в 21:00 по московскому времени. Ответная встреча пройдёт в Праге 23 февраля, начало — в 23:05.



Первый зимний сбор в этом году «Ростов» провёл в ОАЭ, а второй — в Турции, и завершил его сегодня товарищеским матчем с норвежским «Тромсё» (3:1). До 9 февраля футболисты российской команды будут отдыхать.