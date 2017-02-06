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6 февраля 2017, 21:46 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Ростов» будет готовиться к матчам со «Спартой» в Турции

Подготовка «Ростова» к матчам 1/16 финала Лиги Европы против «Спарты» будет проходить в турецком Белеке с 10 по 14 февраля, информирует пресс-служба донской команды.

«Ростов» примет «Спарту» на своём поле 16 февраля, матч начнётся в 21:00 по московскому времени. Ответная встреча пройдёт в Праге 23 февраля, начало — в 23:05.

Первый зимний сбор в этом году «Ростов» провёл в ОАЭ, а второй — в Турции, и завершил его сегодня товарищеским матчем с норвежским «Тромсё» (3:1). До 9 февраля футболисты российской команды будут отдыхать.

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