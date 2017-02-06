Болельщики признали гол Тосуна в матче с «Бенфикой» лучшим на групповом этапе ЛЧ
Роскошный гол нападающего «Бешикташа» Дженка Тосуна в ворота лиссабонской «Бенфики» был признан лучшим на групповом этапе Лиги чемпионов.
Таково мнение болельщиков, которые приняли участие в голосовании.
Дженк Тосун вышел на замену в матче 5-го тура группы В с «Бенфикой» (3:3) сразу после перерыва, а спустя 12 минут забил гол. Турецкий клуб уступал 0:3, но сумел уйти от поражения и сравнять счёт.
Это был единственный гол Тосуна в шести матчах группового турнира Лиги чемпионов.
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