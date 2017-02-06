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6 февраля 2017, 13:13 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Болельщики признали гол Тосуна в матче с «Бенфикой» лучшим на групповом этапе ЛЧ

Роскошный гол нападающего «Бешикташа» Дженка Тосуна в ворота лиссабонской «Бенфики» был признан лучшим на групповом этапе Лиги чемпионов.

Таково мнение болельщиков, которые приняли участие в голосовании.

Дженк Тосун вышел на замену в матче 5-го тура группы В с «Бенфикой» (3:3) сразу после перерыва, а спустя 12 минут забил гол. Турецкий клуб уступал 0:3, но сумел уйти от поражения и сравнять счёт.

Это был единственный гол Тосуна в шести матчах группового турнира Лиги чемпионов.

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