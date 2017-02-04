РФС рассмотрит возможность подачи заявки на проведение финала еврокубка в 2019 году

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В пятницу Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал предварительный список претендентов на проведение в сезоне-2018/19 четырех финалов — Лиги чемпионов, Лиги Европы, Суперкубка УЕФА и женской Лиги чемпионов. В августе генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев сообщил ТАСС, что армейский клуб хочет принять на своем новом стадионе Суперкубок УЕФА и уже обозначил свой интерес УЕФА. Гендиректор армейцев уточнил, что произойдет это не раньше 2019 года.

«Мы пока не разговаривали, но обсудим эту возможность, — прокомментировал ситуацию Мутко. — Хочу отметить, что там есть определенные критерии к стадионам».

Процесс выбора хозяев финалов еврокубков 2019 года стартовал 9 декабря. До 27 января национальные федерации могли выразить предварительный интерес, который, однако, не имеет юридической силы. Окончательные заявки должны быть поданы до 6 июня. Хозяева финалов будут оглашены в сентябре.

Россия дважды принимала финалы еврокубков, и оба раза встречи проходили на московском стадионе «Лужники» — Кубка УЕФА сезона-1998/99 между итальянской «Пармой» и французским «Марселем» (3:0) и Лиги чемпионов сезона-2007/08 между английскими «Манчестер Юнайтед» и «Челси» (1:1, 6:5 в серии пенальти).