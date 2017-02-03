Лига Европы УЕФА: 22 футболиста «Ростова» готовятся сразиться со «Спартой»
На матчи 1/16 финала Еврокубка сделана заявка.
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Футбольный клуб «Ростов» к встречам с пражской «Спартой» будет готовиться в составе 22 игроков. Как сообщили ИА REGNUM в
Согласно заявке, защищать ворота на престижном европейском турнире будут Сослан Джанаев и Никита Медведев. На оборонительные позиции выйдут Денис Терентьев, Федор Кудряшов, Сесар Навас, Дмитрий Скопинцев, Миха Мевля и Владимир Гранат.
В списке хавбеков — 10 игроков. Это Кристиан Нобоа, Александр Гацкан, Тимофей Калачев, Александр Ерохин, Мусса Думбия, Андрей Препелицэ, Хорен Байрамян, Игорь Киреев, Максим Григорьев и Валерий Ярошенко. В заявке форвардов четверо игроков — Сердар Азмун, Александр Бухаров, Дмитрий Полоз и Марко Девич.
Напомним, накануне стартовали продажи билетов на встречу «Ростова» и «Спарты», которая состоится 16 февраля на стадионе «Олимп-2» в донской столице. Болельщики возмущены расценками. Так, самый дешевый билет на фанатскую трибуну обойдется в 800 рублей, максимальная стоимость квитков — 10 тыс. рублей. В эти же суммы обходились поклонникам
Стоит отметить, что ответный матч, который состоится на выезде 23 февраля на стадионе «Generali Arena» в Праге, болельщикам обойдется в сумму, чуть больше превышающую 2 тыс. рублей.
Как уже сообщало ИА REGNUM, «Ростов» набирает игровую форму в Турции. В Белеке уже прошло два товарищеских матча. С польской «Ягеллонией»
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