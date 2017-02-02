«Манчестер Сити» заявил Яя Туре на Лигу чемпионов

Хавбек решением главного тренера команды Хосепа Гвардьолы пропустил групповой турнир, однако после того, как отношения испанца и ивуарийца нормализовались Туре стал одним из основных игроков «горожан».

Также в заявке оказался новичок англичан нападающий Габриэл Жезус, тогда как из списка футболистов был вычеркнул форвард Келечи Ихеаначо.