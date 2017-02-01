«Ювентус» внес три изменения в заявке на Лигу чемпионов

При этом из заявки был исключен хавбек Эрнанес, который в последние дни минувшего трансферного окна отказался покидать команду.

Напомним, что в 1/8 финала Лиги чемпионов «Старая синьора» встретится с «Порту». Первая игра состоится 22 февраля в Португалии, ответная — 14 марта в Италии.