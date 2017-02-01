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1 февраля 2017, 23:52 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

«Ювентус» внес три изменения в заявке на Лигу чемпионов

В заявку для участия в Лиге чемпионов «Ювентус» внес защитника Штефана Лихтштайнера и купленного зимой у «Дженоа» полузащитника Томаса Ринкона, информирует клубная пресс-служба.

При этом из заявки был исключен хавбек Эрнанес, который в последние дни минувшего трансферного окна отказался покидать команду.

Напомним, что в 1/8 финала Лиги чемпионов «Старая синьора» встретится с «Порту». Первая игра состоится 22 февраля в Португалии, ответная — 14 марта в Италии.

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