«Ювентус» внес три изменения в заявке на Лигу чемпионов
В заявку для участия в Лиге чемпионов «Ювентус» внес защитника Штефана Лихтштайнера и купленного зимой у «Дженоа» полузащитника Томаса Ринкона, информирует клубная
пресс-служба.
При этом из заявки был исключен хавбек Эрнанес, который в последние дни минувшего трансферного окна отказался покидать команду.
Напомним, что в 1/8 финала Лиги чемпионов «Старая синьора» встретится с «Порту». Первая игра состоится 22 февраля в Португалии, ответная — 14 марта в Италии.
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