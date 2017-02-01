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https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/28632260/
1 февраля 2017, 23:01 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Зенит» внёс в заявку на плей-офф Лиги Европы Ивановича, Эрнани и Цаллагова

«Зенит» сформировал и направил в УЕФА список игроков для участия в матчах плей-офф Лиги Европы.

В список «А» вошли 25 футболистов, включая трёх новичков — защитника Бранислава Ивановича, а также полузащитников Эрнани и Ибрагима Цаллагова.

Полностью заявка выглядит так: голкиперы: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Егор Бабурин; защитники: Александр Анюков, Доменико Кришито, Бранислав Иванович, Николас Ломбертс, Луиш Нету, Иван Новосельцев, Игорь Смольников, Юрий Жирков; полузащитники Данни, Эрнани, Маурисио, Жулиано, Хави Гарсия, Роберт Мак, Павел Могилевец, Олег Шатов, Ибрагим Цаллагов, Артур Юсупов; нападающие Лука Джорджевич, Артём Дзюба, Александр Кержаков, Александр Кокорин.

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы с «Андерлехтом» сине-бело-голубые проведут 16 февраля в Бельгии. Ответный — 23 февраля в Санкт-Петербурге.

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