«Зенит» внёс в заявку на плей-офф Лиги Европы Ивановича, Эрнани и Цаллагова
«Зенит» сформировал и направил в УЕФА список игроков для участия в матчах
плей-офф Лиги Европы.
В список «А» вошли 25 футболистов, включая трёх новичков — защитника Бранислава Ивановича, а также полузащитников Эрнани и Ибрагима Цаллагова.
Полностью заявка выглядит так: голкиперы: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Егор Бабурин; защитники: Александр Анюков, Доменико Кришито, Бранислав Иванович, Николас Ломбертс, Луиш Нету, Иван Новосельцев, Игорь Смольников, Юрий Жирков; полузащитники Данни, Эрнани, Маурисио, Жулиано, Хави Гарсия, Роберт Мак, Павел Могилевец, Олег Шатов, Ибрагим Цаллагов, Артур Юсупов; нападающие Лука Джорджевич, Артём Дзюба, Александр Кержаков, Александр Кокорин.
Первый матч 1/16 финала Лиги Европы с «Андерлехтом»
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