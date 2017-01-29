Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/28589997/
29 января 2017, 15:03 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

МЮ дозаявит Швайнштайгера на Лигу Европы

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бастиан Швайнштайгер будет включён в заявку «красных дьяволов» на плей-офф Лиги Европы.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бастиан Швайнштайгер будет включён в заявку «красных дьяволов» на плей-офф Лиги Европы. Об этом сообщил главный тренер команды Жозе Моуринью, информирует Sky Sports.

В 1/16 финала Лиги Европы «МЮ» встретится с французским «Сент-Этьеном». Матчи пройдут 16 и 22 февраля.

На старте сезона Моуринью перевёл Швайнштайгера во вторую команду. Позже футболисту разрешили тренироваться с основой. Впервые в сезоне Швайнштайгер вышел на поле лишь 30 ноября в домашнем матче ¼ финала Кубка лиги с «Вест Хэм Юнайтед» (4:1). Позднее Моуринью заявил, что немец может остаться в английском гранде.

Манчестер Юнайтед
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

«Зенит» оштрафован за грубую игру в матче Лиги Европы с «Дандолком»

УЕФА оштрафовала «Зенит» на € 6 тыс. за слишком грубую игру в матче Лиги Европы с «Дандолком», который состоялся 20 октября в Ирландии и завершился победой российской команды (2:1). Об этом сообщает «Лайф».
Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России