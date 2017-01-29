МЮ дозаявит Швайнштайгера на Лигу Европы
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бастиан Швайнштайгер будет включён в заявку «красных дьяволов» на
плей-офф Лиги Европы.
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бастиан Швайнштайгер будет включён в заявку «красных дьяволов» на
В 1/16 финала Лиги Европы «МЮ» встретится с французским «Сент-Этьеном». Матчи пройдут 16 и 22 февраля.
На старте сезона Моуринью перевёл Швайнштайгера во вторую команду. Позже футболисту разрешили тренироваться с основой. Впервые в сезоне Швайнштайгер вышел на поле лишь 30 ноября в домашнем матче ¼ финала Кубка лиги с «Вест Хэм Юнайтед» (4:1). Позднее Моуринью заявил, что немец может остаться в английском гранде.
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