МЮ дозаявит Швайнштайгера на Лигу Европы

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бастиан Швайнштайгер будет включён в заявку «красных дьяволов» на плей-офф Лиги Европы. Об этом сообщил главный тренер команды Жозе Моуринью, информирует Sky Sports.



В 1/16 финала Лиги Европы «МЮ» встретится с французским «Сент-Этьеном». Матчи пройдут 16 и 22 февраля.



На старте сезона Моуринью перевёл Швайнштайгера во вторую команду. Позже футболисту разрешили тренироваться с основой. Впервые в сезоне Швайнштайгер вышел на поле лишь 30 ноября в домашнем матче ¼ финала Кубка лиги с «Вест Хэм Юнайтед» (4:1). Позднее Моуринью заявил, что немец может остаться в английском гранде.