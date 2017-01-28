Финалистка Кубка УЕФА Репейкина скончалась на 44-м году жизни

Причина смерти Репейкиной, которая выступала на позиции вратаря, не сообщается.

«Российский футбольный союз глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования родным и близким покойной», — говорится в сообщении.

На протяжении карьеры Репейкина выступала за тольяттинскую «Ладу», «Чертаново» (Москва), «Мордовочку» из Саранска, а также за пермскую «Звезду-2005», в составе которой она стала трехкратной чемпионкой России, обладательницей Кубка страны и финалисткой Кубка УЕФА в 2009 году (нынешнее название — Лига чемпионов УЕФА).