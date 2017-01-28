Финалистка Кубка УЕФА Репейкина скончалась на 44-м году жизни
МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Финалистка Кубка УЕФА россиянка Татьяна Репейкина скончалась на 44-м году жизни. Об этом сообщает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).
Причина смерти Репейкиной, которая выступала на позиции вратаря, не сообщается.
«Российский футбольный союз глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования родным и близким покойной», — говорится в сообщении.
На протяжении карьеры Репейкина выступала за тольяттинскую «Ладу», «Чертаново» (Москва), «Мордовочку» из Саранска, а также за пермскую «Звезду-2005», в составе которой она стала трехкратной чемпионкой России, обладательницей Кубка страны и финалисткой Кубка УЕФА в 2009 году (нынешнее название — Лига чемпионов УЕФА).
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