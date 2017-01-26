«Зенит» оштрафован за грубую игру в матче Лиги Европы с «Дандолком»
УЕФА оштрафовала «Зенит» на € 6 тыс. за слишком грубую игру в матче Лиги Европы с «Дандолком», который состоялся 20 октября в Ирландии и завершился победой российской команды (2:1). Об этом сообщает «Лайф».
В той встрече пять футболистов петербургского клуба получили жёлтые карточки. Арбитр Мирослав Зелинка показал предупреждения Олегу Шатову, Хави Гарсии, Луишу Нету, Александру Анюкову и Доменико Кришито. У «Дандолка» получил «горчичник» Брайан Гартленд.
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