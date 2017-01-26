Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/28558017/
26 января 2017, 11:31 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Зенит» оштрафован за грубую игру в матче Лиги Европы с «Дандолком»

УЕФА оштрафовала «Зенит» на € 6 тыс. за слишком грубую игру в матче Лиги Европы с «Дандолком», который состоялся 20 октября в Ирландии и завершился победой российской команды (2:1). Об этом сообщает «Лайф».

В той встрече пять футболистов петербургского клуба получили жёлтые карточки. Арбитр Мирослав Зелинка показал предупреждения Олегу Шатову, Хави Гарсии, Луишу Нету, Александру Анюкову и Доменико Кришито. У «Дандолка» получил «горчичник» Брайан Гартленд.

Зенит
Новости Матчи Состав Статистика
Дандолк
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России