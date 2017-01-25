Иванова не включили в список инспекторов и делегатов УЕФА от РФС
Бюро исполкома РФС утвердило список инспекторов и делегатов УЕФА, которые будут представлять организацию в международных турнирах в период с 2017 по 2019 год, сообщает
пресс-служба союза.
В число инспекторов, которые в том числе будут работать на матчах еврокубков, вошли Юрий Баскаков, Николай Иванов, Алексей Спирин, Станислав Сухина, Александр Гвардис и Сергей Зуев. В этот список не попал один из самых известных российских арбитров,
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