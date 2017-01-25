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https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/28552657/
25 января 2017, 20:40 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Иванова не включили в список инспекторов и делегатов УЕФА от РФС

Бюро исполкома РФС утвердило список инспекторов и делегатов УЕФА, которые будут представлять организацию в международных турнирах в период с 2017 по 2019 год, сообщает пресс-служба союза.

В число инспекторов, которые в том числе будут работать на матчах еврокубков, вошли Юрий Баскаков, Николай Иванов, Алексей Спирин, Станислав Сухина, Александр Гвардис и Сергей Зуев. В этот список не попал один из самых известных российских арбитров, экс-глава департамента судейства и инспектирования РФС Валентин Иванов.
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