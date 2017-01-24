«Черноморец» не отдает «Заре» деньги за билеты на матчи ЛЕ
«Черноморец» не отдает «Заре» выручку за билеты с домашнего матча Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед»,
из-за чего луганчане готовятся подавать в суд.
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Видимо, что-то случилось...
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«Есть договор между ФК «Заря» и ФК «Черноморец», где все прописано. Финансовая часть — аренда стадиона и коммунальные затраты. Что касается доходов, то 8% отдавалось организации, занимавшейся продажей билетов. Остальные средства делились не равными, но пропорциональными частями между ФК «Заря» и ФК «Черноморец», — сказал генеральный директор «Зари» Сергей Рафаилов, сообщает «Сегодня».
«Но если после матчей с “Фенербахче” и “Фейеноордом” “Черноморец” перечислил нам положенные суммы, то после игры с “Манчестер Юнайтед” без
Гендиректор «Черноморца» Сергей Керницкий подтвердил факт наличия долга, но отказался давать
«Черноморцу» от продажи билетов с матчей ЛЕ полагалось третья часть от общей выручки.
Фото: ФК «Черноморец».
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