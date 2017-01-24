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https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/28535666/
24 января 2017, 15:57 | Футбол: Еврокубки | Comments.ua

«Черноморец» не отдает «Заре» деньги за билеты на матчи ЛЕ

«Черноморец» не отдает «Заре» выручку за билеты с домашнего матча Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед», из-за чего луганчане готовятся подавать в суд.

Черноморец не отдает Заре выручку за билеты с домашнего матча Лиги Европы против Манчестер Юнайтед <nobr>из-за </nobr>чего луганчане готовятся подавать в суд. Увеличить
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«Есть договор между ФК «Заря» и ФК «Черноморец», где все прописано. Финансовая часть — аренда стадиона и коммунальные затраты. Что касается доходов, то 8% отдавалось организации, занимавшейся продажей билетов. Остальные средства делились не равными, но пропорциональными частями между ФК «Заря» и ФК «Черноморец», — сказал генеральный директор «Зари» Сергей Рафаилов, сообщает «Сегодня».

«Но если после матчей с “Фенербахче” и “Фейеноордом” “Черноморец” перечислил нам положенные суммы, то после игры с “Манчестер Юнайтед” без каких-либо объяснений одесситы этого не сделали. Поэтому сегодня “Черноморец” должен “Заре” определенную сумму денег. Мы уже подготовили все документы, и будем обращаться в суд», — добавил он.

Гендиректор «Черноморца» Сергей Керницкий подтвердил факт наличия долга, но отказался давать какие-либо комментарии по этому вопросу как минимум до тех пор, пока дело не дойдет до суда.

«Черноморцу» от продажи билетов с матчей ЛЕ полагалось третья часть от общей выручки.

Фото: ФК «Черноморец».

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