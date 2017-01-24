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24 января 2017, 14:37 | Футбол: Еврокубки | ИА REGNUM

Стадион «Олимп-2» в Ростове-на-Дону готовят к Лиге Европы УЕФА

Ближайший матч состоится 16 февраля. «Ростов» примет «Спарту» из Праги.

Ближайший матч состоится 16 февраля. Ростов примет Спарту из Праги. Увеличить
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Газон ростовского стадиона «Олимп-2» готовят к Лиге Европы УЕФА. В частности, на футбольной арене работают агрономы. «Газон активно готовят к матчу со «Спартой», — сообщается в микроблоге Twitter на страничке футбольного клуба «Ростов», передает корреспондент ИА REGNUM 24 января.

Напомним, стадион «Олимп-2», построенный в 1930 году для футбольной команды завода «Ростсельмаш», рассчитан на 15,8 тыс. зрителей. Вместимость гостевого сектора составляет до 1,6 тыс. мест (10% от вместимости стадиона). Но на матче, который состоится 16 февраля, этот сектор будет пуст. «Спарта» из Праги наказана за беспорядки, поэтому выездную встречу с «Ростовом» проведут без поддержки своих болельщиков. Как ранее сообщало ИА REGNUM, жёлто-синие продолжат подготовку к матчам Лиги Европы УЕФА 25 января. В этот день команда соберётся в турецком Белеке.

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