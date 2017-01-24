Стадион «Олимп-2» в Ростове-на-Дону готовят к Лиге Европы УЕФА

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Газон ростовского стадиона «Олимп-2» готовят к Лиге Европы УЕФА. В частности, на футбольной арене работают агрономы. «Газон активно готовят к матчу со «Спартой», — сообщается в микроблоге Twitter на страничке футбольного клуба «Ростов», передает корреспондент ИА REGNUM 24 января.