«Динамо» стало самым успешным постсоветским клубом в ЛЧ
УЕФА составил сводную турнирную таблицу за всю историю Лиги чемпионов.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
За победу начислялось 2 очка, за ничью — 1, сообщает «Сегодня».
В расчет принималось лишь выступление на групповом этапе.
Самым успешным клубом постсоветского пространства оказалось киевское «Динамо», которое занимает 21-е место. Донецкий «Шахтер» — 26-й.
Самым успешным клубом в истории Кубка европейских чемпионов остается «Реал», а пять побед с 1993 года делают его самым успешным и в эру Лиги чемпионов.
За почти 25 лет и «Реал», и «Барселона» провели в турнире более 220 матчей, и мадридцы опережают принципиального соперника в виртуальной таблице всего на пять очков. Каталонцы имеют шанс догнать лидера еще до полуфинала!
«Бавария» располагается на третьей строчке и наращивает преимущество над «Манчестер Юнайтед», который в этом сезоне в Лиге чемпионов не участвует. Пятым с серьезным отставанием идет «Арсенал». На шестое место поднялся «Ювентус», обогнав в этом розыгрыше «Милан».
«Реал» провел больше всего матчей (231), одержал больше всего побед (136) и больше всех забил (483). Одновременно мадридцы больше всех пропустили — 247.
У «Манчестер Юнайтед» наибольшее число ничьих (54), а «Порту» удерживает сомнительное лидерство по количеству поражений. При этом «драконы» являются совладельцами рекорда по числу выходов в основную сетку. У «Реала» и «Барселоны» одинаковая разница забитых и пропущенных мячей: +236.
Всего в групповом этапе Лиги чемпионов участвовали 135 команд.
Фото: УЕФА, sport.bigmir.net.
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