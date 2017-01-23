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23 января 2017, 20:04 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

«Спартак» и ЦСКА вошли в топ-40 таблицы Лиги чемпионов всех времен

МОСКВА, 23 янв — Р-Спорт. Московские «Спартак» и ЦСКА вошли в топ-40 общей турнирной таблицы футбольной Лиги чемпионов за все время существования турнира, опубликованной в понедельник на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Футбольный матч Лиги Чемпионов УЕФА между командами Спартак (Москва) и Интер (Милан). В игре за мяч игрок московского Спартака Василий Баранов и футболист миланского Интера Хавьер Занетти. Увеличить
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«Спартак» занял в таблице 30-е место между немецким «Шальке» и норвежским «Русенборгом». «Красно-белые» приняли участие в турнире 11 раз, сыграли в ЛЧ 74 матча, одержав в них 21 победу (15 ничьих, 38 поражений) при общей разнице мячей 90:132. Всего спартаковцы заработали в Лиге чемпионов 57 очков.

ЦСКА оказался на 38-й строчке, расположившись между бельгийским «Андерлехтом» и немецким «Вердером» из Бремена. Армейцы участвовали в ЛЧ 10 раз, провели 66 матчей, одержали 13 побед при 17 ничьих и 36 поражениях и набрали 43 очка при разнице мячей 66:112. Петербургский «Зенит» занял 42-е место, «Локомотив» стал 60-м, казанский «Рубин» — 75-м, а «Ростов» занял 109-ю строчку.

Первую тройку команд за всю историю Лиги чемпионов составили мадридский «Реал» (21 участие, 231 матч, 319 очков), «Барселона» (21, 222, 314) и мюнхенская «Бавария» (20, 206, 284). Таблица была составлена по всем сезонам Лиги чемпионов начиная с сезона-1991/92.

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