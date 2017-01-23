«Спартак» и ЦСКА вошли в топ-40 таблицы Лиги чемпионов всех времен

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Спартак» занял в таблице 30-е место между немецким «Шальке» и норвежским «Русенборгом». «Красно-белые» приняли участие в турнире 11 раз, сыграли в ЛЧ 74 матча, одержав в них 21 победу (15 ничьих, 38 поражений) при общей разнице мячей 90:132. Всего спартаковцы заработали в Лиге чемпионов 57 очков.

ЦСКА оказался на 38-й строчке, расположившись между бельгийским «Андерлехтом» и немецким «Вердером» из Бремена. Армейцы участвовали в ЛЧ 10 раз, провели 66 матчей, одержали 13 побед при 17 ничьих и 36 поражениях и набрали 43 очка при разнице мячей 66:112. Петербургский «Зенит» занял 42-е место, «Локомотив» стал 60-м, казанский «Рубин» — 75-м, а «Ростов» занял 109-ю строчку.

Первую тройку команд за всю историю Лиги чемпионов составили мадридский «Реал» (21 участие, 231 матч, 319 очков), «Барселона» (21, 222, 314) и мюнхенская «Бавария» (20, 206, 284). Таблица была составлена по всем сезонам Лиги чемпионов начиная с сезона-1991/92.