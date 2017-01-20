Орлов: «Зенит» сможет сыграть на новом стадионе в полуфинале Лиги Европы

«Сможет ли “Зенит” в случае выхода в полуфинал Лиги Европы сыграть в мае на новом стадионе? А почему нет?! Он получит сертификацию. Конечно, сможет», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Петербурге.



Ранее стало известно, что новый стадион в Санкт-Петербурге примет первый официальный матч в мае 2017 года. Пока же «Зенит», который в 1/16 финала Лиги Европы встретится с «Андерлехтом», принимает соперников на «Петровском».