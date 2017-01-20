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20 января 2017, 23:02 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Орлов: «Зенит» сможет сыграть на новом стадионе в полуфинале Лиги Европы

Футбольный комментатор Геннадий Орлов сообщил, что у «Зенита» будет возможность сыграть на «Крестовском» в Лиге Европы в текущем сезоне, если команда дойдёт до решающих стадий турнира.

Футбольный комментатор Геннадий Орлов сообщил что у Зенита будет возможность сыграть на <span class=error>Крестовском</span> в Лиге Европы в текущем сезоне если команда дойдёт до решающих стадий турнира. Увеличить
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«Сможет ли “Зенит” в случае выхода в полуфинал Лиги Европы сыграть в мае на новом стадионе? А почему нет?! Он получит сертификацию. Конечно, сможет», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Петербурге.

Ранее стало известно, что новый стадион в Санкт-Петербурге примет первый официальный матч в мае 2017 года. Пока же «Зенит», который в 1/16 финала Лиги Европы встретится с «Андерлехтом», принимает соперников на «Петровском».

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