Орлов: «Зенит» сможет сыграть на новом стадионе в полуфинале Лиги Европы
Футбольный комментатор Геннадий Орлов сообщил, что у «Зенита» будет возможность сыграть на «Крестовском» в Лиге Европы в текущем сезоне, если команда дойдёт до решающих стадий турнира.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Сможет ли “Зенит” в случае выхода в полуфинал Лиги Европы сыграть в мае на новом стадионе? А почему нет?! Он получит сертификацию. Конечно, сможет», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Петербурге.
Ранее стало известно, что новый стадион в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter