«Спарта» наказана закрытием гостевого сектора в выездном матче ЛЕ с «Ростовом»
Дисциплинарный комитет УЕФА наказал пражскую «Спарту» закрытием гостевого сектора в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с «Ростовом» за беспорядки с участием болельщиков во время встречи группового этапа турнира с «Интером».
В ходе матча, который состоялся 8 декабря в Милане и завершился победой «Интера» со счётом 2:1, произошли столкновения между небольшой группой болельщиков чешского клуба и стюардами. В качестве наказания УЕФА оштрафовал «Спарту» на € 45 тыс. и закрыл гостевой сектор на следующий еврокубковый матч.
Матч между «Ростовом» и «Спартой» состоится в
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