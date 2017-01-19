«Спарта» наказана закрытием гостевого сектора в выездном матче ЛЕ с «Ростовом»

В ходе матча, который состоялся 8 декабря в Милане и завершился победой «Интера» со счётом 2:1, произошли столкновения между небольшой группой болельщиков чешского клуба и стюардами. В качестве наказания УЕФА оштрафовал «Спарту» на € 45 тыс. и закрыл гостевой сектор на следующий еврокубковый матч.



Матч между «Ростовом» и «Спартой» состоится в Ростове-на-Дону 16 февраля. Ответная игра состоится в Праге 23 января.