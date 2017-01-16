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16 января 2017, 21:02 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Росицки надеется помочь «Спарте» в первом матче с «Ростовом»

Полузащитник «Спарты» Томаш Росицки рассказал о самочувствии и сообщил, что надеется сыграть с «Ростовом» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Встречи между командами пройдут 16 и 23 февраля.

«Обидно опять получить травму, но я обещал вернуться и сделаю это. Первоначальные прогнозы были благоприятными, должен был вернуться через неделю, затем врачи сказали, что вернусь через две недели, в конце концов — что пропущу несколько месяцев. Но постепенно я набираю форму, всё в порядке. Я уже могу выполнять беговые упражнения и частично тренируюсь в общей группе. Моё возвращение должно идти шаг за шагом, не надо никуда торопиться. Надеюсь, что буду готов к первой игре после паузы.

Пока в “Спарте” у меня хорошо идут дела, а там будет видно. Жаль только, что после возвращения в Прагу мы не сможем тренироваться на натуральном газоне и время перед матчем с “Ростовом” будет потрачено впустую», — цитирует Росицки Sport.

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