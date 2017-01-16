Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/28442508/
16 января 2017, 15:09 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

Билеты на домашний матч ФК «Зенит» в Лиге Европы с «Андерлехтом» стоят от 500 рублей

Болельщики могут приобрести билеты на домашний матч «Зенита» в 1/16 финала Лиги Европы с брюссельским «Андерлехтом» по цене от 500 рублей, сообщается на официальном сайте санкт-петербургского футбольного клуба.

Ответная встреча «Зенита» и «Андерлехта» пройдет на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге 23 февраля и начнется в 21:00 по московскому времени.

За 500 рублей можно приобрести билеты в сектора 4 и 5 «Петровского» за воротами. Билеты на центральную трибуну в сектора 8−10 обойдутся в 1200—1500 рублей, а на VIP — в 1800—2000.

Первая игра команд состоится 16 февраля в Брюсселе.

Зенит
Новости Матчи Состав Статистика
Андерлехт
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Еще 7 новостей  Все новости
13 января

Игорь Ларионов: мои дети уже больше американцы, чем россияне

Фигуристка Медведева: японки часто падают в обморок при виде фигуристов

Улыбка ангела и ускользающая красота фигуристки Синициной