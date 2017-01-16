Билеты на домашний матч ФК «Зенит» в Лиге Европы с «Андерлехтом» стоят от 500 рублей

Ответная встреча «Зенита» и «Андерлехта» пройдет на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге 23 февраля и начнется в 21:00 по московскому времени.

За 500 рублей можно приобрести билеты в сектора 4 и 5 «Петровского» за воротами. Билеты на центральную трибуну в сектора 8−10 обойдутся в 1200—1500 рублей, а на VIP — в 1800—2000.

Первая игра команд состоится 16 февраля в Брюсселе.