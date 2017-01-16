Билеты на домашний матч ФК «Зенит» в Лиге Европы с «Андерлехтом» стоят от 500 рублей
Болельщики могут приобрести билеты на домашний матч «Зенита» в 1/16 финала Лиги Европы с брюссельским «Андерлехтом» по цене от 500 рублей, сообщается на официальном сайте
санкт-петербургского футбольного клуба.
Ответная встреча «Зенита» и «Андерлехта» пройдет на стадионе «Петровский» в
За 500 рублей можно приобрести билеты в сектора 4 и 5 «Петровского» за воротами. Билеты на центральную трибуну в сектора 8−10 обойдутся в 1200—1500 рублей, а на VIP — в 1800—2000.
Первая игра команд состоится 16 февраля в Брюсселе.
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