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14 января 2017, 13:51 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Бутко: «Сельта» играет красиво и результативно, «Шахтёру» будет непросто

Защитник «Шахтёра» Богдан Бутко рассказал о своём отпуске и признался, что следит за матчами «Сельты», с которой «горняки» сыграют в 1/16 финала Лиги Европы.

Защитник Шахтёра Богдан <span class=error>Бутко</span> рассказал о своём отпуске и признался что следит за матчами <span class=error>Сельты</span> с которой горняки сыграют в 1/16 финала Лиги Европы. Увеличить
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«Чувствую себя хорошо. Отпуск для того и нужен, чтобы отдохнуть и восстановить силы. Тем не менее всё равно каждый старается держать себя в тонусе, ведь если ничего не делать, то будет очень тяжело на сборах привести себя в порядок. Конечно, всегда хочется побольше отдохнуть и побыть с семьёй, но долго без любимого дела тоже трудно. Так что пора ехать на сборы и готовиться к возобновлению сезона.

Смотрел матчи, понемногу изучал “Сельту”. Определённая пища для размышлений уже есть. Вчера, к примеру, просматривал моменты кубковой встречи с “Валенсией”. Должен сказать, что “Сельта” набрала неплохой ход и демонстрирует красивый результативный футбол. Думаю, нам будет непросто с этим противником», — цитирует Бутко сайт «Шахтёра».

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