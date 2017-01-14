Бутко: «Сельта» играет красиво и результативно, «Шахтёру» будет непросто

«Чувствую себя хорошо. Отпуск для того и нужен, чтобы отдохнуть и восстановить силы. Тем не менее всё равно каждый старается держать себя в тонусе, ведь если ничего не делать, то будет очень тяжело на сборах привести себя в порядок. Конечно, всегда хочется побольше отдохнуть и побыть с семьёй, но долго без любимого дела тоже трудно. Так что пора ехать на сборы и готовиться к возобновлению сезона.



Смотрел матчи, понемногу изучал “Сельту”. Определённая пища для размышлений уже есть. Вчера, к примеру, просматривал моменты кубковой встречи с “Валенсией”. Должен сказать, что “Сельта” набрала неплохой ход и демонстрирует красивый результативный футбол. Думаю, нам будет непросто с этим противником», — цитирует Бутко сайт «Шахтёра».