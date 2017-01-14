Кириченко: Надеюсь, «Ростов» пройдёт «Спарту», но это будут очень тяжёлые игры

«Я надеюсь, что по итогам двух встреч мы пройдём в 1/8 финала Лиги Европы. Но, поверьте, это будут очень тяжёлые игры. Пражская “Спарта” — один из лидеров чешского футбола, в ней играют отличные игроки — знаменитый Томаш Росицки, наш бывший “армеец” Слава Караваев, вратарь Марек Штех — голкипер национальной сборной, имеет опыт выступлений в английской Премьер-лиге», — приводит слова Кириченко Footballufo.ru со ссылкой на газету «Азовская неделя».



Первый матч между «Ростовом» и «Спартой» состоится в Ростове-на-Дону 16 февраля, ответный — в Праге 23 февраля.