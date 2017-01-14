Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/28423635/
14 января 2017, 1:10 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Кириченко: Надеюсь, «Ростов» пройдёт «Спарту», но это будут очень тяжёлые игры

Тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко поделился мнением о противостоянии с чешской «Спартой» в 1/16 финала Лиги Европы.

«Я надеюсь, что по итогам двух встреч мы пройдём в 1/8 финала Лиги Европы. Но, поверьте, это будут очень тяжёлые игры. Пражская “Спарта” — один из лидеров чешского футбола, в ней играют отличные игроки — знаменитый Томаш Росицки, наш бывший “армеец” Слава Караваев, вратарь Марек Штех — голкипер национальной сборной, имеет опыт выступлений в английской Премьер-лиге», — приводит слова Кириченко Footballufo.ru со ссылкой на газету «Азовская неделя».

Первый матч между «Ростовом» и «Спартой» состоится в Ростове-на-Дону 16 февраля, ответный — в Праге 23 февраля.

Спарта П
Новости Матчи Состав Статистика
Ростов
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Еще 7 новостей  Все новости
6 января

Коукалова: никому из русских не верю, даже Шипулину

Витсель извинился перед «Ювентусом»: мне жаль, но такие предложения не отклоняют

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России