Кириченко: Надеюсь, «Ростов» пройдёт «Спарту», но это будут очень тяжёлые игры
Тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко поделился мнением о противостоянии с чешской «Спартой» в 1/16 финала Лиги Европы.
«Я надеюсь, что по итогам двух встреч мы пройдём в 1/8 финала Лиги Европы. Но, поверьте, это будут очень тяжёлые игры. Пражская “Спарта” — один из лидеров чешского футбола, в ней играют отличные игроки — знаменитый Томаш Росицки, наш бывший “армеец” Слава Караваев, вратарь Марек Штех — голкипер национальной сборной, имеет опыт выступлений в английской Премьер-лиге», — приводит слова Кириченко Footballufo.ru со ссылкой на газету «Азовская неделя».
Первый матч между «Ростовом» и «Спартой» состоится в
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