«Шахтер» проведет все еврокубковые матчи в Харькове
Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин подчеркнул, что все еврокубковые игры клуб проведет в Харькове на стадионе «Металлист».
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При этом он не исключил, что встречи внутреннего первенства будут проходить на других аренах. Напомним, что в последние годы домашним стадионом «горняков» являлась «Арена Львов».
— Мы подали заявку в УЕФА на Харьков. Не можем одну сыграть в одном городе, а следующую — уже в другом, — приводит Sportarena слова Палкина. —
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