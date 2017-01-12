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12 января 2017, 10:44 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

«Шахтер» проведет все еврокубковые матчи в Харькове

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин подчеркнул, что все еврокубковые игры клуб проведет в Харькове на стадионе «Металлист».

Генеральный директор Шахтера Сергей <span class=error>Палкин</span> подчеркнул что все <span class=error>еврокубковые</span> игры клуб проведет в Харькове на стадионе Металлист. Увеличить
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При этом он не исключил, что встречи внутреннего первенства будут проходить на других аренах. Напомним, что в последние годы домашним стадионом «горняков» являлась «Арена Львов».

— Мы подали заявку в УЕФА на Харьков. Не можем одну сыграть в одном городе, а следующую — уже в другом, — приводит Sportarena слова Палкина. — Во-первых, УЕФА не разрешит. Если они разрешают на этой стадии играть в Харькове, то мы уже будем играть в Харькове. Евроигры будут в Харькове, а по остальным мы будем смотреть.

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