«Шахтер» проведет все еврокубковые матчи в Харькове

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

При этом он не исключил, что встречи внутреннего первенства будут проходить на других аренах. Напомним, что в последние годы домашним стадионом «горняков» являлась «Арена Львов».