УЕФА отстранил сербский «Партизан» на 3 сезона от еврокубков за нарушение правил FFP

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее УЕФА открыл дело против «Партизана» из-за наличия задолженностей перед другими клубами, работниками и социально/налоговыми органами.

По решению УЕФА «Партизан» не сможет играть в еврокубках в сезонах-2017/18, 2018/19 и 2019/20. Также белградский клуб должен заплатить три тысячи евро на покрытие расходов по ведению данного дела.

«Партизан» может обжаловать данное наказание в Спортивном арбитражном суде (CAS).