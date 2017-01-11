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https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/28391157/
11 января 2017, 15:34 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

УЕФА отстранил сербский «Партизан» на 3 сезона от еврокубков за нарушение правил FFP

Арбитражная палата комитета УЕФА по финансовому контролю клубов отстранила белградский «Партизан» от участия в еврокубках в ближайшие три сезона за нарушения правил финансового fair play и лицензирования, сообщается на официальном сайте организации.

Арбитражная палата комитета <span class=error>УЕФА</span> по финансовому контролю клубов отстранила белградский Партизан от участия в <span class=error>еврокубках</span> в ближайшие три сезона за нарушения правил финансового <span class=error>fair</span> <span class=error>play</span> и лицензирования сообщается на официальном сайте организации. Увеличить
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Ранее УЕФА открыл дело против «Партизана» из-за наличия задолженностей перед другими клубами, работниками и социально/налоговыми органами.

По решению УЕФА «Партизан» не сможет играть в еврокубках в сезонах-2017/18, 2018/19 и 2019/20. Также белградский клуб должен заплатить три тысячи евро на покрытие расходов по ведению данного дела.

«Партизан» может обжаловать данное наказание в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Партизан
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