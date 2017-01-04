«Андерлехт» объявил цены на билеты к матчу с «Зенитом»

Отмечается, что до 23 января билеты могут приобрести только владельцы абонементов, цена — от 15 до 40 евро. Для остальных болельщиков билеты стоят от 20 до 55 евро.

Напомним, матч против российского клуба «Андерлехт» проведет 16 февраля, а ответная встреча состоится в России и намечена на 23 февраля.