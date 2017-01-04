Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/28336122/
4 января 2017, 18:48 | Футбол: Еврокубки | Советский спорт

«Андерлехт» объявил цены на билеты к матчу с «Зенитом»

Как сообщает официальный сайт «Андерлехта», 5 января стартует продажа билетов на первый матч 1/16 финала Лиги Европы с питерским «Зенитом».

Отмечается, что до 23 января билеты могут приобрести только владельцы абонементов, цена — от 15 до 40 евро. Для остальных болельщиков билеты стоят от 20 до 55 евро.

Напомним, матч против российского клуба «Андерлехт» проведет 16 февраля, а ответная встреча состоится в России и намечена на 23 февраля.

Андерлехт
Новости Матчи Состав Статистика
Зенит
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Еще 7 новостей  Все новости
28 декабря

На зимней Олимпиаде-2018 в Корее не будет сборной России по хоккею?

Видео месяца: Расстроенный поражением боец отправил в нокаут девушку

Шпагат и драки в генах. Знакомимся с дочерью знаменитого Жан-Клода Ван Дамма (фото)