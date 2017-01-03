Проигрыш БАТЭ «Астане» — одна из причин для белорусов запомнить 2016 год
Белорусский спортивный
интернет-портал Football.by включил еврокубковый вылет БАТЭ от «Астаны» в список десяти главных причин, почему белорусы запомнят 2016 год, сообщает Sports.kz.
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Вот как сформулировали наши коллеги свое решение:
«БАТЭ и еврокубки
Белорусский полпред в еврокубках во второй раз за последние четыре года оставил и страну, и себя без оных. После понятия “карагандец” 2013-го появились новые слова в отношении Борисова и еврокубков: сначала “дандолкец”, а потом и “астанец”. И как следствие — недополучение в бюджет БАТЭ солидной суммы и анонсированная Анатолием Капским чистка состава. Словом, в команде намечается нехилая перезагрузка. Посмотрим, поможет ли».
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