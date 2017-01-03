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3 января 2017, 23:19 | Футбол: Еврокубки | Sports.kz

Проигрыш БАТЭ «Астане» — одна из причин для белорусов запомнить 2016 год

Белорусский спортивный интернет-портал Football.by включил еврокубковый вылет БАТЭ от «Астаны» в список десяти главных причин, почему белорусы запомнят 2016 год, сообщает Sports.kz.

Белорусский спортивный <nobr>интернет-портал</nobr> Football.by включил <span class=error>еврокубковый</span> вылет <span class=error>БАТЭ</span> от <span class=error>Астаны</span> в список десяти главных причин почему белорусы запомнят 2016 год сообщает Sports.kz. Увеличить
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Вот как сформулировали наши коллеги свое решение:

«БАТЭ и еврокубки

Белорусский полпред в еврокубках во второй раз за последние четыре года оставил и страну, и себя без оных. После понятия “карагандец” 2013-го появились новые слова в отношении Борисова и еврокубков: сначала “дандолкец”, а потом и “астанец”. И как следствие — недополучение в бюджет БАТЭ солидной суммы и анонсированная Анатолием Капским чистка состава. Словом, в команде намечается нехилая перезагрузка. Посмотрим, поможет ли».

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