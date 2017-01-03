Вот как сформулировали наши коллеги свое решение:



«БАТЭ и еврокубки



Белорусский полпред в еврокубках во второй раз за последние четыре года оставил и страну, и себя без оных. После понятия “карагандец” 2013-го появились новые слова в отношении Борисова и еврокубков: сначала “дандолкец”, а потом и “астанец”. И как следствие — недополучение в бюджет БАТЭ солидной суммы и анонсированная Анатолием Капским чистка состава. Словом, в команде намечается нехилая перезагрузка. Посмотрим, поможет ли».